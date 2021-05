Jenson Button over Valtteri Bottas: "Op een gegeven moment moet Mercedes verder gaan kijken"

Oud Formule 1-coureur en Sky Sports F1-presentator Jenson Button is van mening dan het huidige kampioenenteam Mercedes - op een gegeven moment - Valtteri Bottas zal moeten gaan vervangen met iemand die consequent Lewis Hamilton kan uitdagen voor de wereldtitel.

Bottas won sinds zijn start bij Mercedes in 2017 negen races, maar dit stukje statistiek wordt flink teniet gedaan door 43 overwinningen door Hamilton in dit zelfde tijdsbestek. Met alweer drie races achter de rug in het 2021-seizoen geniet Hamilton van een voordeel van 37 punten, maar ook Max Verstappen en Lando Norris hebben meer punten gescoord dan de Fin.

Bottas zijn contract loopt af aan het einde van dit seizoen, en daar waar zijn teamgenoot Hamilton waarschijnlijk de luxe heeft van zijn eigen toekomst bepalen, is dit voor de Fin waarschijnlijk niet weggelegd - zeker niet met opkomend talent George Russell die klaar staat om het stoeltje voor hem weg te pikken.

De 2009-wereldkampioen Button legt uit hoe hij het ziet. "Het probleem zit hem niet in de kwalificatie", zo legt Button uit. "In kwalificatie is Bottas best goed, maar tijdens de race... daar is Hamilton op een heel ander niveau."

"Toen ik Lewis zijn teamgenoot was (van 2010 tot en met 2012) was zijn kracht altijd zijn snelheid in kwalificatie, en in mindere mate tijdens de race - daar heeft hij dus heel wat ervaring opgedaan", zo vertelt Button verder. "Maar op een gegeven moment zal Mercedes iemand anders in die Mercedes moeten stoppen om te zien hoe diegene tegen Lewis opgewassen is."

Echter, oud Formule 1-coureur en mede commentator Martin Brundle gaat ietwat tegen de uitspraken van Button in en meent dat - indien Bottas niet Hamilton als teamgenoot had - hij waarschijnlijk een "held" zou zijn bij Mercedes.

"Ik bedoel maar, ik zou wensen dat ik niet goed genoeg was maar vervolgens Lewis Hamilton wel voor pole verslaan in een Formule 1-wagen afgelopen weekend", zo vertelt Brundle op cynische wijze. "Ik heb het wel met Valtteri te doen. Ik weet zeker dat er mensen zijn geweest die van mening waren dat ik zelf niet goed genoeg was voor een Formule 1-wagen, maar ik heb niks daarover in de media gelezen. Bottas heeft wat betreft de media voor hele hete vuren gestaan, maar dat is nu net hoe het hedendaags er aan toe gaat."

"Dit is waarschijnlijk best lastig voor Valtteri", zo vertelt Brundle verder. "Dit zal zijn zelfvertrouwen heus wel aantasten, want mensen zijn daar nou eenmaal niet bulletproof in. Hij neemt het immers wel op tegen Hamilton die potentieel, statistisch, theoretisch - hoe je er ook naar wil kijken - de beste Formule 1-coureur aller tijden is. Dat is gewoon ongeluk voor hem; zou hij er niet uit zien als een held als Lewis niet in zijn team had gezeten? Valtteri is een nummer anderhalf-coureur, zeker geen nummer twee", zo concludeert Brundle resoluut.