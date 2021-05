Ferrari geeft fout toe met strategie in Portimao

Het team van Ferrari heeft een fout gemaakt met de strategie van Carlos Sainz tijdens de Grand Prix van Portugal. De Spanjaard scoorde in de kwalificatie een knappe P5, maar kon deze goede uitgangspositie niet verzilveren door de verkeerde bandentactiek. De 'El Matador' werd 11de en viel daardoor net buiten de punten. De laatste keer gebeurde dat vorig jaar in Rusland.

Het doel van Ferrari was om de McLaren van Lando Norris onder druk te zetten. Het plan was om twee verschillende strategieën toe te passen. Charles Leclerc startte vanaf P8 op de mediums en hoefde daarna alleen nog te switchen naar de hardste compound. Sainz begon op softs en stapte na zijn eerste stop over naar de mediums. Dat was voor Sainz achteraf geen daverend succes.

Inaka Rueda, de hoofdstrateeg bij de Scuderia, legt uit wat er misging. ''De twee rijders begonnen met verschillende type banden. Na de safety car bevonden de twee achter Norris en met de strategie wilden we de race voor de McLaren-coureur zo lastig mogelijk maken. We dachten dat de medium band een logische keuze was voor in de race. Toch hadden sommige rijders en vooral Carlos last van veel slijtage. Toen we de stop maakte in ronde 20, dachten we dat we goed zouden eindigen met die band, maar hij verloor uiteindelijk veel tijd door verlies van grip.''



Ook Carlos Sainz trekt zelf het boetekleed voor een teleurstellende verloop van de race. ''We hebben het verkeerd gedaan met strategie en teveel gepushed met de banden. We gingen voor de undercut maar het wierp geen vruchten af. Achteraf gezien had ik niet gelijk moeten pushen en alles moeten proberen om een positie te winnen. We hadden dat beter niet kunnen doen.''