Hamilton is blij voor Grosjean en grapt : ''Als hij maar wel goed zorgt voor mijn auto''

Woensdag werd bekend dat Romain Grosjean gaat testen voor Mercedes eind juni. De 34-jarige coureur stapt dan in de winnende auto van Lewis Hamilton uit 2019, de W10. Hamilton reageerde zeer verheugd op dit nieuws en kijkt er naar uit om de Fransman in zijn succesvolle bolide te zien rijden.

''Ik ben heel erg blij om Romain terug te zien in een F1-auto na zijn ongeluk in 2020. Wanneer het gebeurde, waren we aan het bidden voor hem. Om hem dan te zien weglopen van het incident en dat hij zo snel herstelde was een zeer grote opluchting'', zegt Hamilton op de website van Mercedes.'' De Mercedes-coureur kan niet wachten om weer oog in oog te staan met Grosjean, maar de zevenvoudig wereldkampioen drukte op grappige wijze Grosjean wel iets op het hart: ''Als hij maar wel goed zorgt voor mijn W10!''



Deze speciale afscheidstest kwam tot stand door teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker zette dit plan in werking na Grosjeans zware ongeval in Bahrein vorig jaar. De gevolgen van het ongeluk leidde tot een abrupt einde van zijn seizoen en F1-carriére.