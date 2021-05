Sergej Sirotkin analyseert: "Het ontbreekt Bottas aan zelfvertrouwen om te knokken met Verstappen en Hamilton"

Volgens voormalig F1-coureur bij Williams Sergej Sirotkin komt Valtteri Bottas zelfvertrouwen tekort om echt met Max Verstappen en Lewis Hamilton te knokken voor de wereldtitel.

Bottas ziet na drie races zelfs Lando Norris voor zich in de WK-stand en de Fin moest zich na de crash in Imola met George Russell weer zien te herpakken. Afgelopen weekend startte Bottas vanaf poleposition nadat hij Hamilton en Verstappen sterk had verslagen op de zaterdag.

Zondagmiddag klom hij dan ook enigszins verslagen uit zijn auto.

"Ik snap het nog steeds niet helemaal want over het algeheel hadden wij de boel hier heel goed op orde", zei Bottas direct na de race. Hij leek langzaam te gaan beseffen dat ondanks zijn sterke kwalificatie en start van de race hij toch weer genoegen moest nemen met de derde plaats.

Sergey Sirotkin vertelt in zijn column op Formule1.nl: "Het is moeilijk te raden waar het door komt. Ik zou niet het persoonlijke benadrukken: een coureur benadert elk gevecht op dezelfde manier en het maakt niet uit met wie het is. Van buitenaf gezien, zou ik zeggen dat Bottas wat zelfvertrouwen mist in vergelijking met Hamilton en Verstappen."

Sirotkin legt uit wat er zoal voor afwegingen voor een coureur kunnen zijn om een aanval niet in te zetten.

Sirotkin: "In een gevecht heb je altijd factoren in je achterhoofd. Het kost ten eerste tijd. Niet alleen omdat je aan het aanvallen of verdedigen bent maar ook omdat je meer van je banden vraagt, op de langere termijn verliezen die daardoor hun levensduur."

"Jaag ze op"

Het gebeurt niet vaak dat Valterri Bottas Mercedes-baas Toto Wolff hoogstpersoonlijk via de boordradio tegen hem hoort praten, maar het gebeurde afgelopen zondag tijdens de GP van Portugal.

"Jaag ze op, Valterri! Jij bent de snelste auto", zo was de grote baas Toto Wolff te horen toen hij via de boordradio zijn Finse coureur aanmoedigde om alles te geven. Bottas zat achter Verstappen aan, en vergde wellicht veel van zijn materiaal; een echte aanval bleef uit.

Achteraf zegt Wolff dat het misschien niet zo'n handige zet van hem was om zijn coureur op deze manier aan te sporen om meer tempo te maken.

Toto Wolff: "Hij was was echt dichter en dichterbij aan het komen, maar toen ik op zijn boordradio was geweest zakte zijn tempo in. Misschien doe ik dat dus beter niet nog eens zo", vertelde Toto Wolff na afloop van de race.

Sirotkin analyseert verder over mogelijke redenen waardoor Bottas nooit écht wist aan te vallen:

"Je moet in een race altijd prioriteiten stellen: moet je je positie verdedigen of aan de langere termijn denken? Misschien dat Bottas wat teveel op safe speelt, hoopt hij later in de race alsnog toe te slaan. Hij heeft niet die knife-edge benadering, óf er vol ingaan óf conservatief zijn als het moet. Het hangt er altijd een beetje tussenin bij hem."

Twijfel

Sirotkin ziet dan ook duidelijk een klasse-verschil tussen Bottas en Hamilton en Verstappen.

Sirotkin legt uit: "Verstappen en Hamilton kennen veel minder twijfel. Zij kunnen een gevecht aangaan zonder hun banden op te roken, maar ze kunnen ook conservatief zijn en een gevecht uit de weg gaan als dat nodig is om later alsnog toe te slaan."

Toekomst

Sirotkin denkt ook dat Bottas misschien nu al bezig is met zijn onzekere toekomst.

Sirotkin: "Een andere voor de hand liggende factor is dat Wolff duidelijk aan het afwegen is of hij Bottas wil behouden voor de nieuwe regelgeving in 2022 of hem moet vervangen door George Russell", besluit de voormalig Williams-coureur.

Voorlopig zegt Toto Wolff zijn huidige coureur nog te steunen.

"Het had kunnen uitpakken voor Valtteri, dus we blijven hem pushen en steunen. De volgende keer in Barcelona zullen we zien waartoe hij in staat is", aldus Wolff.