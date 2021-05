Gedachtespelletjes tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton slaan ook over op hun bazen

Volgens voormalig coureur Ralf Schumacher zijn de "mind games" tussen de hoofdrolspelers in de Formule 1 dit seizoen bijzonder vroeg begonnen. Maar wat blijkt: de gedachtespelletjes zijn ook besmettelijk en lijken wel over te slaan op een aantal teambazen.

Lewis Hamilton en Max Verstappen voerren hun strijd zowel op als naast de baan, maar F1-wereldkampioen van 2016 Nico Rosberg valt het op dat ook de teambazen van beide heren elkaar bij wijzen van spreken niet kunnen zien of luchten.

En Inderdaad, Mercedes' Toto Wolff wisselt regelmatig speldenprikjes uit in de richting van Red Bull's Christian Horner en Dr. Helmut Marko en andersom zijn de Red Bull-heren ook niet vies van wat plagerijtjes.

Bij het aanhoren van een radiogesprek tussen McLaren met Lando Norris tijdens de kwalificatie, zei Marko bijvoorbeeld dat hij vermoedde dat McLaren zijn motorleverancier Mercedes hielp door de ronde van Verstappen mogelijk te verstoren.

Toto Wolff vindt de Oostenrijker nu een complotgekkie.

Wollff: "Helmut Marko is een sterk wapen in ons voordeel, want het helpt je eigen team bepaald niet om overal waar je gaat complotten te zien."

Vervolgens zei Wolff in een persconferentie met Duitse media over het weekend: "Het ging goed. We irriteerden de dokter, dus dat was echt goed."

Ralf Schumacher vertelde Sky Deutschland: "Ik heb de gedachten spelletjes nog nooit zo vroeg zien beginnen. De één probeert in het hoofd van de ander te kruipen om ze tot fouten te leiden, en andersom is het precies hetzelfde. Dat is leuk voor ons om te zien", gaf hij toe.

Dr. Helmut Marko was ook boos op de FIA ​​na de race van zondag, omdat Verstappen een extra WK-punt werd ontnomen voor het neerzetten van de snelste ronde vanwege een overschrijding van de baanlimieten.

Dr. Helmut Marko: "Eerst verloren we de overwinning in Bahrein, daarna poleposition in de kwalificatie hier en nu de snelste raceronde", zei hij. "Er moet iets veranderen. Lando Norris haalde Sergio Perez met duidelijk alle vier de banden van de baan maar zonder gevolgen, dus je kunt het geen racen meer noemen als je de regels niet consequent volgt."

"Ofwel is er een limiet met echte stoepranden, ofwel hebben we daar grind gelegd, dus er is een automatische straf voor te ver wegrijden," voegde Marko eraan toe.