Verstappen heeft Rosberg niet nodig om te zien hoe goed Hamilton is

Voormalig F1-coureur Nico Rosberg, zei op de Duitse TV dat Max Verstappen dit zal seizoen gaat inzien hoe goed Lewis Hamilton daadwerkelijk is. De Nederlander reageerde tijdens de persconferentie op deze uitspraak. ''Ik heb Nico niet nodig om te realiseren hoe goed Lewis is. Ik weet hoe goed hij is, anders win je ook niet zoveel kampioenschappen.''



Rosberg weet als geen ander wat Hamilton in petto heeft. De Duitser racete al op jonge leeftijd tegen Hamilton in de karts en kwamen elkaar jaren later weer tegen in de koningsklasse. In 2013 tot en met 2016 werden de twee teamgenoten bij Mercedes en vochten driemaal om de wereldtitel. In 2016 kwam Rosberg, na twee verloren seizoenen, als winaar uit de bus. De 35-jarige F1-analist keerde daarma de Formule 1 de rug toe. De Duitser had alles in het werk gesteld om Hamilton te verslaan, maar kon dat niet meer opbrengen voor het nieuwe seizoen.