Bottas had P2 voor het grijpen: ''Ik verloor vijf seconden door motorprobleem''

Valtteri Bottas had zonder motorproblemen Max Verstappen kunnen bedreigen voor P2 in de Grand Prix van Portugal. De Fin reed in het laatste deel van de wedstrijd op de derde positie en verkleinde het gat naar de Red Bull-coureur tot anderhalve seconde. Maar na alarmbellen over 'losing power' werd de aanval op Verstappen gestaakt. Bottas moest gas terugnemen en verloor naar eigen zeggen vijf seconden. Het verschil aan de meet was uiteindelijk 4,4 seconden tussen beide piloten.

De Mercedes-coureur reed voor zijn bandenwissel op P2, maar werd vlak na zijn eerste en enige stop door Verstappen ingehaald. De Fin had geen grip door het koude rubber en de Red Bull-coureur profiteerde. Bottas, rijdend op de derde positie, kwam op stoom na een paar ronden en maakte tijd goed op Verstappen.

''Toen de banden op temperatuur waren, ging het eigenlijk niet eens zo slecht en zelfs beter dan op de mediums'', zei Bottas tevreden tegenover Motorsport-Total.com.

Maar problemen met de krachtbron gooide roet in het eten voor Bottas in de strijd om de tweede plek. ''Op een gegeven moment kwam ik dichterbij aan Max, maar toen kreeg een probleem met een sensor en verloor vermogen. Dat heeft mij vijf tellen gekost.''

De Fin kon ondanks issues de race uitrijden en pakte zijn tweede podium van het seizoen.