Verstappen ziet Barcelona als belangrijke krachtmeting : ''Dan zullen we echt zien hoeveel vooruitgang er is''

In de Grand Prix van Portugal moest Max Verstappen genoegen nemen met de tweede plaats achter titelconcurrent Lewis Hamilton. Lang op wachten op revanche hoeft de Nederlander niet. Aankomend weekend staat de volgende Grand Prix op het programma in Spanje. De 23-jarige Verstappen hoopt dat de verbeteringen aan de RB16B de vruchten afwerpen op het circuit in Barcelona.

Red Bull nam voor de wedstrijd in Portimao al updates mee uit Milton Keynes, maar die kwamen nog niet uit de verf door ongewone baanomstandigheden. Het asfalt in de Algarve had weinig grip en de wind had veel invloed op het rijgedrag van de bolide. Verstappen denkt in Catalunya pas te voelen hoeveel sterker de RB16B is geworden. ''In Barcelona gaan we pas echt zien hoeveel vooruitgang we hebben gemaakt in vergelijking met begin van het seizoen'', tekende Verstappen op vanuit Portugal.

In de eerste drie races van het seizoen waren de verschillen tussen Red Bull en Mercedes marginaal. Daardoor wordt elke misstap afgestraft. Verstappen onderstreept deze gedachte: ''Het is een erg lang seizoen. We kunnen het niet veroorloven om af te haken of domme fouten te maken. We moeten zo doorgaan. Dat is wat iedereen wil zien'', zei de Red Bull-coureur strijdvaardig.