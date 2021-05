Vettel over zijn AMR21: "De auto doet nog niet wat ik wil dat die doet"

Sebastian Vettel kwam tijdens de eerste twee vrije trainingen van de Grand Prix van Portugal wat roestig uit de startblokken. De Duitser geeft dan ook aan dat de AMR21 nog niet doet wat hij wil dat hij doet. Teamgenoot Lance Stroll was in VT1 een halve seconde sneller, en in VT2 was dit zelfs zes tienden.

"Ik voelde mij niet op mijn gemak tijdens de short runs", zo vertelt Vettel. "Op het moment vind ik het moeilijk om alles aan elkaar te knopen. We hebben best wel wat dingen geprobeerd, maar nog steeds kwam daar geen gewenst resultaat uit. Echter, ik ben er zeker van dat we morgen iets zullen vinden."

"De auto doet nog niet wat ik wil dat hij doet", zo vertelt Vettel verder. "Ik denk dat we nog best wel wat aan de setup kunnen veranderen, ook qua rijstijl kan ik wel wat aanpassen. Tijdens de lange runs was het wel beter, als je wat meer ronden hebt. Tijdens de korte runs was het lastiger om de banden op de goede temperatuur te houden."

Voor buitenstaanders was het misschien een verontrustend beeld dat Lance Stroll vandaag zoveel sneller was dan viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Vettel zelf, echter, maakt zich daar niet zo'n zorgen over. "Lance reed met een andere specificatie van de wagen vandaag", zo vertelt Vettel. "Dat was meteen al duidelijk. Ik hoop dat hij daar een stap mee kan zetten."