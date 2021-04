Coulthard: "Alleen racegoden kunnen Max Verstappen van de titel afhouden"

Max Verstappen stevent dit seizoen op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 af, dat kan niet anders. Dat gevoel overheerst bij oud-coureur David Coulthard. Red Bull Racing beschikt in zijn ogen momenteel over de beste auto en hij verwacht dat de Oostenrijkse renstal die voorsprong niet meer uit handen zal geven. Tenzij er gekke dingen gebeuren gaat Verstappen voor het kampioenschap.

Coulthard zegt in de Daily Mail: "Red Bull Racing heeft het echt goed voor elkaar qua snelheid, ze hebben overal een competitieve auto tot nu toe. Als je in de kwalificaties de snelste bent en je in de races niet op betrouwbaarheidsproblemen stuit, dan ben je iemand om ernstig rekening mee te houden. Daar blonk Mercedes de voorbije jaren juist in uit, snelheid in de kwalificaties en betrouwbaarheid in de races."

"Het enige dat nog kan verhinderen dat Max Verstappen en Red Bull Racing dit jaar met het kampioenschap aan de haal gaan is dat de racegoden zich met het verloop van het seizoen gaan bemoeien, misschien dat de betrouwbaarheid een rol gaat spelen. Max is in ieder geval ervaren en volwassen genoeg, wat opmerkelijk is voor iemand van 23 jaar. Hij is er klaar voor, hij is er meer dan klaar voor."

Volgens Coulthard geniet regerend kampioen Lewis Hamilton oprecht van de strijd met Verstappen en Red Bull Racing. "Lewis mag zichzelf gelukkig prijzen dat hij in zijn loopbaan vaak over de beste auto beschikt heeft. Daarom zal hij nu ook niet klagen of roepen dat het leven oneerlijk is. Hij koestert de uitdaging. Hij tapt altijd uit een ander vaatje als hij echt gepusht wordt. Dat is geweldig voor zijn erfgoed, voor zijn motivatie en voor de Formule 1-fans."