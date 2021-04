Red Bull Racing: "Portimao en Barcelona spelen Mercedes in de kaart"

Red Bull Racing en Mercedes zijn verwikkeld in een verwoede sportieve strijd, maar daarnaast spelen ze ook een psychologisch spelletje. De twee titelconcurrenten proberen elkaar steeds de favorietenrol toe te spelen en dat gaat over en weer. Komt Mercedes met een verklaring dat Red Bull Racing duidelijk de snellere auto heeft, dan pareert Red Bull Racing dat weer met de mededeling dat Mercedes het te kloppen team is.

Zo gaat het al sinds de wintertest en de aanloop naar de Portugese Grand Prix van komend weekend vormt geen uitzondering. De beurt is aan Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, die denkt dat Mercedes op de circuits van Portimao en Barcelona in het voordeel zal zijn. "We gaan nu eerst naar Portugal en daarna naar Spanje. Beide circuits zijn geweldig, maar we verwachten aan de hand van de data van vorig jaar dat deze banen Mercedes in de kaart zullen spelen."

De Brit hoopt dat het wegdek in Portimao dit keer meer grip biedt dan vorig jaar. "Portimao was een geweldige aanwinst voor de kalender, maar ik hoop dat het circuit nu meer ingereden is omdat het nieuwe asfalt vorig seizoen nog erg glibberig was." En over de Spaanse Grand Prix zegt Horner: "We hebben allemaal bergen data over het circuit van Barcelona doordat we daar zo vaak getest hebben. Ik ben benieuwd wie daar boven komt drijven. Ik verheug me op beide races en we zitten boordevol energie en zijn zeer gemotiveerd."

"Als we Mercedes op deze twee circuits onder druk weten te zetten, dan verschaffen we onszelf een mooie uitgangspositie voor de rest van het seizoen. Ik heb altijd aangegeven dat het minstens vier races duurt voordat we een duidelijk beeld van de krachtsverhoudingen hebben, dus dit wordt een lakmoesproef", aldus de Red Bull Racing-teambaas.