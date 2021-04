Carlos Sainz: "Ik ben niet langzamer dan Leclerc"

Ferrari-nieuwkomer Carlos Sainz zegt dat hij niet langzamer is dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Spanjaard kwam over van McLaren, waardoor hij nu eindelijk in een topteam kan rijden, aangezien Red Bull geen optie meer voor hem was sinds zijn vertrek bij Toro Rosso.

Goed team

Voormalig F1-teambaas Flavio Briatore zei dat Ferrari in ieder geval twee geweldige coureurs heeft voor de komende jaren met Leclerc en zijn nieuwe Spaanse teamgenoot Sainz. Voormalig Ferrari-baas Cesare Fiorio vertelde de Italiaanse podcast Contatto dat Leclerc 'in principe heel goed rijdt, maar nog steeds te veel fouten maakt'.

"Dat is het grote verschil met bijvoorbeeld Fernando Alonso", zei hij. "Sainz maakte een zeer goede start bij Ferrari en ik zie hem op gelijke hoogte met Leclerc in de races. Hij heeft nog steeds nadelen in de laatste kwalificatiesessie omdat hij de auto niet zo goed kent, maar hij is een zeer betrouwbare Formule 1-coureur."

Leclerc niet sneller

Gevraagd naar Leclerc, wordt de 26-jarige Sainz geciteerd door Corriere dello Sport: "Hij is een zeer goede coureur, maar als er iets is dat ik in deze eerste twee races heb gezien, is het dat ik niet langzamer ben dan hij. Er is geen één bocht waarin Leclerc sneller was dan ik. Het probleem is het samenstellen van tien snelle bochten in dezelfde ronde."