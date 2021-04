Charles Leclerc voor geen goud te verleiden tot een vertrek bij Ferrari

Charles Leclerc piekert er niet over om Ferrari binnen afzienbare tijd te verlaten. De jonge Monegask heeft een contract dat nog wel even doorloopt en hij repte laatst al over een eventuele nieuwe verlenging, dus een vertrek is ook niet aan de orde. Maar zelfs als een van de overige teams zich nu bij hem meldt met een financieel aantrekkelijk bod, dan nog zal hij elke toenaderingspoging weigeren.

Il Giornale vroeg Leclerc wat zijn antwoord zou zijn als zijn manager hem zou vertellen dat hij bij een ander team twee keer zoveel kan verdienen als nu. "Nee. Ferrari is speciaal. Geld is belangrijk, maar ik geloof in dit project en wil een gooi naar de titel doen met het team waar ik als kind van gedroomd heb. En als ik iets in mijn hoofd heb zitten, dan ga ik daar volledig voor. Geen enkele aanbieding kan mij op andere gedachten brengen. Ik voel me geweldig bij Ferrari en ik wil op zijn minst eerst de doelstellingen die ik in mijn hoofd heb verwezenlijken voordat ik na zou gaan denken over een vertrek."

Ferrari heeft deze winter een behoorlijke sprong voorwaarts gemaakt, maar het was niet genoeg om dit jaar alweer mee te doen om de overwinningen. Leclerc: "Om te winnen moeten we nog een aardige stap zetten. We zijn veel dichterbij gekomen, maar tegelijkertijd is het verschil met Mercedes en Red Bull Racing nog groot. Het potentieel om te winnen ontbreekt, ben ik bang. Op sommige circuits komen we er misschien dichtbij, maar het zal niet genoeg zijn. Voor dit seizoen is het doel om voor McLaren te eindigen."

Toch heeft Leclerc zich persoonlijk ten doel gesteld om te winnen. Op de vraag wanneer hij tevreden kan terugblikken op dit seizoen, antwoordde hij: "Als ik minstens één race heb gewonnen. Het wordt ontzettend moeilijk, maar winnen is wat me gelukkig maakt en ik probeer er altijd voor te gaan. Het zit bij me ingebakken, zelfs als ik als laatste start en weet dat ik het tempo niet heb om te winnen wil ik toch winnen. Een vierde of vijfde plek interesseert me niet."