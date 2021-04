'Een van huidige F1-teams overweegt naamsverandering voor 2022'

Een van de huidige tien Formule 1-teams is van plan om voor volgend jaar een naamsverandering door te voeren. Dat gerucht gonst in de paddock. Het zou gaan om een rebranding, de renstal in kwestie wil het over een andere boeg gooien wat betreft de vermarkting van hun product.

Het is alleen niet duidelijk om welk team het gaat. Een aantal opties valt bij voorbaat af. Ferrari zal nooit de naam wijzigen, zoals McLaren en Red Bull Racing dat ook niet in overweging zullen nemen. Aston Martin en Alpine hebben de naam van hun team net aangepast, dus zij zijn het ook niet. Scuderia AlphaTauri is ook pas twee jaar het uithangbord van een kledingmerk, daar kan ook een streep doorheen.

Blijven over: Mercedes, Williams, Alfa Romeo en Haas F1 Team. Over Mercedes doen al langer verhalen de ronde dat aandeelhouder Ineos op termijn de zeggenschap over het team wil overnemen, met de Duitse autofabrikant slechts als motorleverancier. Wellicht gebeurt dat volgend jaar dus al, maar die kans wordt niet groot geacht. Williams kreeg vorig jaar een nieuwe eigenaar in Dorilton Capital, maar de investeringsmaatschappij beloofde de familienaam in stand te houden.

Resteren nog Alfa Romeo en Haas F1 Team, de meest voor de hand liggende kandidaten. Door verschuivingen binnen Fiat Chrysler Automobiles en de fusie met Groupe Peugeot SA ligt de naam van het Sauber F1 Team - momenteel Alfa Romeo Racing - onder een vergrootglas. Stellantis, de naam van het fusiebedrijf, zou Maserati naar voren kunnen schuiven als nieuwe naamgever van het team.

Bij Haas F1 Team lijkt het een kwestie van tijd voordat oprichter en naamgever Gene Haas de Formule 1 weer vaarwel zegt. De Amerikaanse renstal heeft daar mogelijk al een beetje op voorgesorteerd door Nikita Mazepin als nieuwe coureur binnen te hengelen en de auto's een Russische kleurstelling mee te geven. Mogelijk hoopt het team de schatrijke vader van Mazepin zo te overtuigen om de equipe over te nemen.