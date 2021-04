Nikita Mazepin vindt verontwaardiging overtrokken: "Ieder voor zich"

Haas F1-coureur Nikita Mazepin heeft in zijn eerste twee weekenden in de Formule 1 al menig wenkbrauw doen fronzen. In Bahrein nam hij in de kwalificatie niet keurig plaats in de wachtrij met coureurs die zich positioneerden voor een snelle ronde, maar haalde hij voor de laatste bocht in. Vervolgens spinde de jonge Rus in bocht 1, waardoor de rijders die hij net gepasseerd had van hun gas af moesten.

In Imola riep de debutant de woede van Alfa Romeo-rijder Antonio Giovinazzi over zich af. De twee stormden vlak achter elkaar het rechte stuk op en Mazepin besloot zijn collega vervolgens in te halen, waardoor de laatste poging van Giovinazzi om zijn tijd te verbeteren regelrecht het afvoerpuntje in kon. De Italiaan was boos, maar die verontwaardiging snapt Mazepin niet.

"De gedragsstandaard van de voorbije twee raceweekenden verbaast me", vertelde hij aan Match TV. "Ieder van ons heeft een team dat instructies uitvaardigt en die volgen we op. In beide gevallen volgde ik de instructies van mijn team op, maar kennelijk zijn er stilzwijgende afspraken. Ja, ik ben nog lerende. Maar ik ging twee seconden voordat de vlag viel over de streep. Als ik Antonio niet had ingehaald, had ik geen ronde meer kunnen doen. Het is spijtig dat dit is gebeurd, maar in de Formule 1 is het ieder voor zich."

Mazepin omschreef de Grand Prix van Emilia-Romagna van afgelopen zondag als een psychologische uitputtingsslag, gezien de moeilijke omstandigheden. "En iedereen kijkt naar je. De kleinste misstap heeft grote consequenties. De Formule 1 is een heel moeilijke sport, maar zodra je het vizier van je helm naar beneden klapt, heb je geen tijd meer om aan iets anders te denken of om je om een ander te bekommeren."

Simulator

In de voorbereiding op de volgende race, op het circuit van Portimao in Portugal, is hij in het nadeel ten opzichte van teamgenoot Mick Schumacher. "We hebben geen simulator bij ons team, dus we moeten gebruik maken van de simulators die de meeste professionele coureurs thuis hebben staan tegenwoordig. Waarschijnlijk kan Mick wel bij Ferrari terecht voor een sessie, maar aangezien ik niet deel uitmaak van de opleiding van een ander team heb ik dat voorrecht niet. Ik bereid me in Moskou voor op Portugal", legde Mazepin uit.