Bottas: "Ik heb geen idee wie George Russell is"

Valtteri Bottas onthulde dat hoewel er geen problemen zijn tussen hem en George Russell na hun botsing op zondag, hij niet echt bevriend is met hem, of met welke coureur dan ook. Bottas en Russell crashten samen tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna toen de Williams-coureur de Fin als negende probeerde in te halen

Zijn inhaalactie ging vreselijk mis toen hij naast de Mercedes reed, omdat Russell over de natte witte lijn reed en daardoor prompt haaks in de wagen van Bottas boorde. Beide coureurs reden met hoge snelheid, terwijl hun auto's helemaal aan gort waren, maar gelukkig raakten geen van beiden gewond bij het incident.

Russell, die zich sindsdien heeft verontschuldigd bij Bottas en zowel Mercedes als Williams, zei in de nasleep dat hij vond dat Bottas agressiever tegen hem had verdedigd dan een andere coureur. De reden hiervoor, zo werd gesuggereerd, is dat Russell de coureur is die in de rij staat om Bottas volgend seizoen bij Mercedes te vervangen.

Makkelijke kerel

Bottas houdt echter vol dat hij geen problemen heeft met Russell, in feite kent hij hem nauwelijks. Tegenover ESPN zei de Finse coureur: "Ik heb nog nooit nauw met hem samengewerkt, maar hij is er natuurlijk al een tijdje omdat hij de reservecoureur is geweest en wat tests voor het team heeft gedaan."

"Ik ken hem een ​​beetje maar heb eigenlijk geen idee wie hij is, maar er zijn nooit problemen geweest. In termen van deze was ik natuurlijk niet blij met hoe het eindigde. Maar ik ben een makkelijke kerel, dus er zijn geen problemen. Ik kan echter niet zeggen dat ik met hem bevriend ben, net zoals ik ook niet kan zeggen dat ik echt bevriend ben met andere de coureurs."

"Van mijn kant zijn er geen problemen, maar wat er is gebeurd was niet ideaal omdat hij me mogelijk een flink aantal punten heeft beroofd en dat was zijn fout."