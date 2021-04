Damon Hill over start van Max: "Verstappen nam veel risico"

Eindelijk is er weer een ouderwets titelgevecht gaande. Max Verstappen en Lewis Hamilton strijden om de overwinningen en dus ook de wereldtitel en daar genieten vrijwel alle fans van maar ook mensen in de F1-paddock. Voormalig F1-kampioen Damon Hill is zo iemand bijvoorbeeld die geniet van het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Terwijl de Mercedes-coureur de winnaar was in Bahrein, was Verstappen drie weken later de winnaar in Imola. Volgens de 60-jarige Brit bezwijken de twee mannen en hun auto's amper voor elkaar. Op Sky Sports zei Hill: "Het zit zo dicht bij elkaar tussen de Red Bull met Verstappen en Hamilton in de Mercedes."

De wereldkampioen van 1996 stelt dat er maar een ‘flinterdun papier’ tussen zit. Het verschil in het wereldkampioenschap tussen de twee heren is slechts één punt na twee Grands Prix. De F1-analist analyseert de start van de race waar Verstappen direct van de derde plek naar de eerste plek weet op te schuiven.

"Het was een zeer gewaagde stap op Hamilton aan het begin van de race. Het enige wat je hoeft te doen is een beetje gras aanraken en het zou een ramp zijn geweest. Max hield krachtig zijn lijn vast, en ik denk dat Lewiseen fout heeft gemaakt door vast te houden aan zijn positie.

Hamilton koos voor de buitenkant en ging niet in de aanval uit angst voor een touché. Vanuit het standpunt van Max was het een slimme zet door agressief naar binnen te duiken. "Hij drukte Lewis op de kerbstones en daardoor beschadigde hij de eindplaat van de voorvleugel," concludeerde Hill.