Honda: "We blijven deze motor dit jaar ontwikkelen"

Red Bull Racing is samen met Honda het F1-seizoen van 2021 prima begonnen. De Japanners stoppen eind 2021 met alle F1-activiteiten en hebben daardoor de motor van 2022 naar voren gehaald. Die motor zit nu al bij Red Bull en AlphaTauri achterin de wagens en dat lijkt positief uit te pakken voor de twee teams.

Vooral het vermogen bij de start is toegenomen, zo laten insiders weten. Toyoharu Tanabe van Honda vertelde aan formel1.de dat Honda een flinke stap vooruit heeft gezet om sneller weg te komen bij de start van een race.

Tanabe: "We hebben de instellingen en de motor bekeken en in detail geanalyseerd wat er mis ging. Het resultaat was indrukwekkend."

"Imola wordt beschouwd als een circuit waar het vooral draait om motorvermogen, dus ik ben erg tevreden dat we in ons laatste jaar in de Formule 1 op dit traditionele circuit hebben gewonnen", voegde Tanabe eraan toe.

Kampioenschap winnen

Hij hoopt nu dat Red Bull in staat zal zijn om het voorheen dominante Mercedes-team het hele seizoen uit te dagen en uiteindelijk zowel de constructeur als coureurstitel te winnen.

Tabane zegt ook blij te zijn met de eerste overwinning van Max Verstappen, afgelopen zondag in Imola. "De vorige keer, in Bahrein, hadden we pole position maar we misten de overwinning. Deze keer misten we pole position, maar wisten we wel de overwinning te halen. Dus ik denk dat we competitief zijn. Het winnen van de tweede race is een zeer positieve motivatie, maar we kunnen het ons niet veroorloven om achterover te leunen, vooral omdat Mercedes, McLaren en Ferrari sneller worden", legt Tanabe uit.

"Daarom willen we de ontwikkeling gaande houden, zodat we onze huidige concurrentiepositie niet verliezen."