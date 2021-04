Welke auto is nu sneller: de Red Bull Racing RB16B of de Mercedes W12?

Het is na de eerste twee Grands Prix nog niet duidelijk welke van de twee topteams vooraan de overhand heeft. Bahrein werd afgedaan als een atypisch circuit waar nog niet veel uit op te maken was, op Imola zou meer duidelijk worden. Door de natte weersomstandigheden in Italië kwam het gisteren echter niet tot een krachtmeting op het droge tussen Red Bull Racing en Mercedes.

De pole position ging naar Mercedes, de winst naar Red Bull Racing. De verhoudingen liggen eerder andersom. Red Bull Racing oogt sneller over een enkele ronde, met zowel Max Verstappen als Sergio Perez die na de kwalificatie aangaf dat ze door een eigen fout niet sneller waren gegaan dan Mercedes-rijder Lewis Hamilton, die zijn eigen ronde op zijn beurt omschreef als nagenoeg perfect. Mercedes maakt juist in de lange runs een sterke indruk, de snelste raceronde ging ook naar Hamilton.

Het is lastig om al conclusies te trekken, vindt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. "Beide auto's zijn zeer aan elkaar gewaagd. En allebei hebben ze hun sterke en zwakke plekken. In Bahrein zagen we al dat Mercedes aan het einde van hun stints sterker was dan wij. Ze hebben veel progressie geboekt sinds de wintertest en ze staan nu ook zeker niet stil."

Het is in zijn ogen te vroeg om antwoord te geven op de vraag welke auto sneller is. "Ik denk dat we daar minstens nog twee races op moeten wachten", aldus Horner. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko sloot zich daarbij aan. "Over één enkele ronde hebben wij absoluut de snellere auto van de twee. Maar de bandenslijtage is bij ons ook groter dan bij Mercedes."

Mercedes-teambaas Toto Wolff zag in Imola dat de W12 langzaam maar zeker uit zijn schulp kruipt. "Dat is het positieve aan deze race, dat we een heel snelle auto hebben. Dat hadden we in Bahrein ook al, maar hier leken we tijdens de wedstrijd over de snelste wagen te beschikken. Het is voor ons alleen zaak om de performance in de kwalificaties op orde te brengen."