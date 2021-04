Sergio Perez baalt na ongekend slordig optreden: "Ik gaf niet thuis"

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez is streng voor zichzelf na de Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Imola. Zijn tweede tijd in de kwalificatie was uitstekend, maar ook daar baalde hij van omdat hij het gevoel had dat hij pole position had kunnen pakken. In de race ging het echter van geen meter voor de Mexicaan.

Bij de start verloor hij al een plekje aan teamgenoot Max Verstappen. Tijdens de safety car-periode vloog hij in bocht 9 van de baan. Perez keerde terug op het asfalt en haalde de twee man die hem bij zijn uitstapje voorbij waren gegaan weer in, wat hem op een straf van tien seconden kwam te staan. Later in de race spinde hij bij bocht 6 en schoof achterstevoren de grindbak in.

Kortom, het was niet de dag van Perez, die buiten de punten eindigde. Hij voelt zich ook schuldig richting zijn nieuwe werkgever Red Bull Racing. "Het spijt me voor het team, ik gaf niet thuis deze race. Het waren slechte weersomstandigheden en daardoor worstelde ik om voldoende temperatuur in de banden te krijgen, de auto was heel moeilijk om te besturen."

Normaal gesproken is Perez op de zondag juist op zijn best, maar dit was voor zijn doen een uitermate slordig optreden. Dat geeft hij zelf ook toe. "Achter de safety car ging ik van de baan in bocht 9 en kreeg ik een straf voor het inhalen van de twee rijders die mij gepasseerd waren. Ik verloor een positie aan Lando Norris, wat het listig maakte voor mij. Ik had op het podium kunnen eindigen, maar ik maakte nog een kostbare fout."