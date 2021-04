Lance Stroll verliest plekje na straf voor onreglementaire inhaalactie

Aston Martin-coureur Lance Stroll is in de uitslag van de Grand Prix van Emilia-Romagna teruggezet van de zevende naar de achtste plek. De Canadees incasseerde na afloop van de race op het circuit van Imola nog een tijdstraf van vijf seconden vanwege een onreglementaire inhaalactie op Scuderia AlphaTauri-rijder Pierre Gasly.

Het betreft een inhaalactie die Stroll al in de elfde ronde van de wedstrijd pleegde. De Canadees wist Gasly te verschalken in Tamburello, maar dook daarbij wel over de kerbstones bij bochten 2 en 3 en sneed bocht 3 af. Hij gaf de positie echter niet terug. Aangezien Gasly vlak achter hem finishte, wisselen de twee door de straf voor Stroll van klassering.

Het is wel opvallend dat de stewards zo lang nodig hebben gehad voor hun beslissing, maar dat is omdat ze de hoofdrolspelers eerst wilden spreken. "Nadat we de rijders gehoord hebben, accepteren we dat Stroll voor Gasly reed op het moment dat hij de baan verliet. Hij bevond zich echter in die positie vanwege een manoeuvre die hij door de natte omstandigheden niet binnen de lijntjes had kunnen verrichten", staat in een verklaring van de wedstrijdleiding.

Stroll kreeg er ook één strafpunt op zijn superlicentie bij, waardoor zijn totaal binnen de afgelopen twaalf maanden nu op vier strafpunten komt.