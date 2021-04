Horner gefrustreerd over slechte race Sergio Perez

Sergio Perez kent pieken en dalen in zijn begin bij Red Bull Racing. Al hoewel het vooral pieken zijn vanwege zijn snelle tijden en betrouwbare resultaten, had hij gisteren in Imola een slechte dag, tot frustratie van zijn teambaas Christian Horner.

Zaterdag was de Mexicaan de held binnen het team doordat hij zich op de tweede plaats wist te kwalificeren, achter Lewis Hamilton maar voor Max Verstappen. Perez wist net de pole position niet te pakken maar had met de eerste startrij een prima uitgangspositie voor de race op zondag.

Bij de start liep zijn plan al in duigen, want niet Perez maar Verstappen pakte de leiding en doordat Charles Leclerc scherp was werd Perez terug verwezen naar de vierde plaats.

Red Bull-teambaas Christian Horner was niet blij met het optreden: "Sergio had zo'n goede zaterdag, maar de race verliep minder goed. Hij maakte een paar fouten, vooral de spin achter de Ferrari van Carlos Sainz en daarna die 10 seconden stop en go penalty. Zijn fout bij de herstart was balen, want een podium had erin gezeten."

"Het was frustrerend om hem niet vooraan te zien strijden. We hadden vandaag veel meer punten uit de Mercedes moeten halen, hij heeft gisteren een hele goede kwalificatie gereden en alleen die pole position misgelopen. Er zullen in de toekomst geweldige races van hem komen, want in de schone lucht was zijn tempo goed."