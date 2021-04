Horner verbaast: "Ook Aston Martin keurde deze regels goed en stemde voor"

Het F1-circus is weer in volle gang en dat is goed te merken. De eerste relletjes zijn alweer van een paar weken geleden, en de nieuwste rel, die eigenlijk vlak voor het seizoen begon, laait steeds meer op. Teams als Mercedes, met Aston Martin in haar kielzog, zijn niet blij met de reglementswijzigingen van de FIA.

Die hebben ervoor gezorgd dat, blijkbaar, een team als Red Bull Racing een voordeeltje hebben. Aston Martin dreigt zelfs met juridische stappen richting de FIA.

Tot verbazing van Red Bull-teambaas Christian Horner: "Ik ben enigszins verrast om dat te horen. Ik heb wel wat geruchten in de paddock gehoord, maar niet dat het in steen gebeiteld was."

"Ik vind het vreemd, want het eerste voorbeeld van dit jaar is dat er een Mercedes won, die met een 'low rake' rijdt. Mercedes had in Bahrein bovendien dezelfde, zo niet zelfs betere degradatie van de banden dan wij. Ze zagen er hier enorm indrukwekkend uit en we hebben maar op één circuit gereden."

"Als we naar de feiten kijken, is er een proces voor het invoeren van nieuwe regels en die werden unaniem akkoord bevonden. De verschillende regels waarvoor Aston Martin of Racing Point destijds hebben gestemd, zijn goedgekeurd door door de F1-commissie en het WMSC. Al die nieuwe regels zijn unaniem goedgekeurd. Ook wij hebben wijzigingen goed moeten keuren, terwijl we wisten dat het niet in ons voordeel zou werken, die dingen moet je soms accepteren."

"Het lijkt dus een beetje naïef om te denken dat de reglementen gewoon zullen worden gewijzigd na een steekproef van slechts een enkele race nadat de processen volledig zijn gevolgd."