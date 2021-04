Remprobleem speelde Sergio Perez parten in kwalificatie in Bahrein

Een remprobleem was er mede debet aan dat Red Bull Racing-coureur Sergio Perez in Bahrein niet het laatste deel van de kwalificatie bereikte. De Mexicaan bleef op het circuit van Sakhir steken in Q2 en kwam drie honderdsten tekort om het tot Q3 te schoppen. Niet het feit dat hij op de medium compound reed, maar een probleem met de remmen was daar de voornaamste oorzaak van.

Perez staat dan ook nog volledig achter de tactiek om in Bahrein in Q2 met de medium band te rijden. "We hadden af kunnen wijken van die strategie aan het einde van de eerste run. Maar ik was vol vertrouwen omdat ik door een foutje in een van de bochten drie tienden had laten liggen en ik dacht dat ik mijn tijd dus nog wel kon verbeteren. We hadden ook een klein probleem met de remmen, zo ontdekten we naderhand. Zonder dat probleem waren we zeker doorgegaan naar Q3."

Kwalificeren op de medium compound in plaats van op de zachte band was de juiste beslissing, houdt hij vol. "Om het maximale resultaat te behalen, moet je de best mogelijke strategie toepassen. Als dat betekent dat je wat risico's moet nemen, dan neem je wat risico's. Wetende dat we de snelheid hadden om Q2 te overleven was het absoluut het juiste om te doen", aldus Perez.

In Imola zal hij goed kijken naar wat teamgenoot Max Verstappen met de set-up doet. "Ik heb in Bahrein enorme progressie geboekt met het doorgronden van de auto", vervolgt Perez. "Je kunt makkelijk de weg kwijtraken en een richting opslaan die de wagen niet sneller maakt. We hebben een mooi referentiepunt in Max, de manier waarop hij rijdt en welke problemen hij tegenkomt. Dat is in mijn ogen dan ook belangrijk, om niet te ver van hem af te wijken in wat we doen. Hij heeft een goede basis gelegd waarmee hij het maximum van de bolide benadert en het is voor mij zaak om in hetzelfde raamwerk terecht te komen."