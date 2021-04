Antonio Giovinazzi rijdt in Imola met kleurrijk nieuw helmdesign

Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi heeft een speciale helm laten maken voor de eerste van twee thuisraces dit seizoen. De Italiaan is voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari met een kleurrijk nieuw helmdesign op de proppen gekomen. Het bijschrijft van Giovinazzi luidt: "Als woorden niet genoeg zijn, dan laten we in Italië de kleuren spreken." Wat vinden jullie van deze tijdelijke helm van de Alfa Romeo-rijder?

In Italia, quando le parole non bastano fai parlare i colori 🎨🇮🇹❤️

In Italy, when words are not enough let colours speak 🎨🇮🇹❤️#F1 #ImolaGP #AlfaRomeoRacing #AG99🐝 pic.twitter.com/i0j5ThkkKU