Kwalificatie op Imola cruciaal voor podiumambities van Sergio Perez

Sergio Perez wil zich komend weekend in de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola mengen in de strijd om de podiumplekken. De Mexicaan hoopt zijn eerste top drie-notering in dienst van Red Bull Racing te behalen. In Bahrein, zijn eerste race van het team, kwam het daar door een foutje in de kwalificatie en een stilgevallen auto in de opwarmronde voor de race niet van.

Perez wist zijn bolide te resetten en opnieuw op te starten, en finishte nog knap als vijfde. Het podium bleef echter buiten bereik, maar in Imola gaat hij op jacht naar eremetaal. "Mijn doel is om een goede race te hebben .Hopelijk kunnen we in Imola terugslaan, meedoen om het podium en hopelijk de zege", aldus de 31-jarige teamgenoot van Max Verstappen.

Hij beseft dat een goede startpositie op Imola cruciaal is om voor een mooi resultaat te kunnen gaan. Op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari is het voor de Formule 1-coureurs namelijk knap lastig om een andere deelnemer te passeren en posities goed te maken. Perez: "Inhalen is schier onmogelijk op Imola, al vind ik het alsnog een leuke baan."

De Mexicaan is benieuwd hoe de RB16B zich op dit totaal andere circuit dan Sakhir zal verhouden ten opzichte van de bolide van Mercedes. In Bahrein was Red Bull Racing sneller, maar Imola is niet te vergelijken met die baan. "Op Imola gaan we ook merken hoezeer het van het circuit afhangt. Het wordt interessant om te zien hoe we het daar doen. Het is een heel andere baan dan Bahrein."