Wat is het geheim van de achterwielophanging van Red Bull Racing?

Het is nog vroeg in het seizoen, maar met de overtuigende pole position van Max Verstappen heeft Red Bull Racing een signaal afgegeven in Bahrein. De Oostenrijkse renstal wil eindelijk weer eens een serieuze gooi naar de titels doen en lijkt met de RB16B te beschikken over een bolide waarmee - in ieder geval in deze fase van het jaar - het opgewassen is tegen concurrent Mercedes.

Red Bull Racing heeft dit voor een groot deel te danken aan de manier waarop het team is omgesprongen met de doorgevoerde regelwijzigingen deze winter en de vormgeving van de achterwielophanging. Op slimme wijze heeft de werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez ervoor gezorgd dat ze de achterwielophanging onder handen konden nemen zonder ontwikkelingstokens te verkwisten.

Herindeling

De Oostenrijkse renstal heeft de indeling van de diverse draagarmen en de toe link simpelweg veranderd. De toe link is van achter de aandrijfas naar voor de aandrijfas verplaatst, naar de plek van de voorste wishbone. Die voorste wishbone heeft op zijn beurt de plek van de achterste wishbone ingenomen, terwijl de achterste wishbone nu zit waar vorig jaar de toe link zat.

Door dit op deze manier te doen heeft Red Bull Racing geen nieuwe bevestigingspunten voor de verschillende onderdelen van de achterwielophanging hoeven te verzinnen. Daarmee spaarde het team ontwikkelingstokens uit, omdat het externe gedeelte van de ophanging veranderen geen tokens vereiste. Alleen voor het interne gedeelte - waaronder dempers, rockers en bevestigingspunten - waren tokens nodig, aangezien dat gepaard gaat met een aanpassing van het omhulsel van de versnellingsbak en/of de crashstructuur.

Voordelen

Red Bull Racing heeft hiermee een enorme open ruimte richting de achterwielophanging en de diffuser gecreëerd. De 'kolossale' wishbones zijn verder naar achteren verplaatst en de toe link neemt dusdanig weinig ruimte in beslag dat de aerodynamicaspecialisten van de Oostenrijkse renstal gretig gebruik konden maken van de loze ruimte achter de side-pods.

Door de compacte achterkant van de RB16B dankzij de kleinere Honda-motor en de coke-bottle shape zuigt de achterkant van de side-pods luchtstromen mee naar binnen, richting de diffuser. De onhandige wishbones zijn uit de weg geruimd, waardoor meer lucht de diffuser bereikt en meehelpt aan het wegzuigen van lucht onder de auto vandaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat de achterkant van de Red Bull Racing-auto, ondanks de hap uit de vloer voor de achterwielen, toch aan het asfalt lijkt te kleven.