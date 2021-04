Tsunoda ontving na geslaagd debuut meer reacties uit Europa dan uit Japan

Scuderia AlphaTauri-coureur Yuki Tsunonda heeft met enige verbazing kennisgenomen van wat zijn debuut in de Formule 1 teweeg heeft gebracht. De Japanner eindigde in Bahrein bij zijn eerste Grand Prix direct in de punten en de 20-jarige rookie liet een sterke indruk achter. Zijn ster is rijzende, vooral in Europa. In zijn geboorteland Japan nemen ze een afwachtende houding aan.

Dat heeft Tsunoda gemerkt na zijn geslaagde Formule 1-debuut. "Het was interessant om te zien dat ik na Bahrein meer reacties uit Europa dan uit Japan ontving. Het is iets cultureels, Japanse fans willen eerst een paar races afwachten om een betere indruk te krijgen. De reactie uit Europa heeft me wel verrast. Ik had het niet verwacht, want Bahrein was zeker geen perfect weekend voor mij. Ik had gehoopt hoger te finishen. Ik ben blij met de steun van de fans, maar ik voel er geen extra druk door. Ik beschouw het als iets positiefs, dit weekend ga ik gewoon weer mijn werk doen."

Dat zal dan gebeuren op het circuit van Imola, op een steenworp afstand van de fabriek van zijn werkgever AlphaTauri in Faenza. Tsunoda heeft in de aanloop naar zijn debuutseizoen in de Formule 1 dan ook meermaals getest op Imola, waardoor hij komend weekend niet helemaal onbeslagen ten ijs komt. "Circuits die nieuw zijn voor mij, zoals Portimao en Monaco, zullen zwaarder voor mij zijn dan Bahrein. In Imola vormt mijn gebrek aan ervaring ook geen probleem, aangezien ik daar al de nodige meters heb gemaakt. Ik kan er op dezelfde manier werken als in Bahrein."

"Ik ga de ervaring die ik tijdens de eerste race heb opgedaan aanspreken en ik heb reeds vertrouwen in de auto op Imola. Ik zal het weekend geleidelijk opbouwen. Dat is belangrijk, je wilt geen fout maken in de eerste vrije training waardoor je zelfvertrouwen een deuk oploopt. Doordat we hier voor het seizoen al gereden hebben, kunnen we ons meteen richten op de set-up en dat voordeel zoveel mogelijk proberen uit te buiten. Hopelijk behalen we dan een mooi resultaat. Het is een thuisrace voor het team en ook voor mij voelt het al een beetje als thuis, dus we zijn erop gebrand om te presteren", aldus Tsunoda.