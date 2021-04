Ferrari ontwikkelt SF21 door tot juni en verlegt dan focus naar 2022

Het team van Ferrari is van plan om de huidige bolide nog zeker anderhalve maand door te ontwikkelen. Dat bericht brengt Auto Moto und Sport. De SF21 van de Scuderia is een duidelijke stap voorwaarts ten opzichte van de wagen van vorig jaar en biedt de Italiaanse renstal de mogelijkheid om voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap te gaan.

Die kans wil Ferrari niet laten lopen. Het team uit Maranello beschouwt McLaren als grootste concurrent voor de positie van beste van de rest achter Mercedes en Red Bull Racing, met Scuderia AlphaTauri als belangrijke outsider. Alpine en Aston Martin zijn te ver weg om echt serieuze tegenstand te bieden, zo is de overtuiging binnen de Scuderia.

De SF21 profiteert van een significant verbeterde krachtbron en een duidelijk verminderde luchtweerstand. De huidige auto vangt minder lucht, de drag is aanzienlijk gereduceerd ten opzichte van de SF1000 uit 2020. Bovendien is met de motor een winst van zeker 40 pk geboekt, meldt Formu1a.uno. De achterstand op Mercedes en Honda bedraagt nog maar zo'n 15 pk.

Dit zorgt ervoor dat Ferrari vol voor de derde plaats bij de constructeurs wil gaan. De Scuderia zet de ontwikkeling van de huidige auto dan ook langer voort dan achterhoedeteams als Haas F1 Team en Williams, die reeds aangekondigd hebben het werk aan de wagen voor dit jaar al gestopt te hebben. Ferrari ontwikkelt de SF21 in ieder geval door tot juni en verlegt de focus dan volledig naar 2022.