Aantal abonnees Viaplay sterk gedaald

Het gaat nog steeds niet helemaal naar wens met Viaplay. De streamingsdienst die de Formule 1 in Nederland uitzendt heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat het aantal abonnees flink is gedaald in de eerste drie maanden van het huidige jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Viaplay heeft de uitzendrechten van de Formule 1 sinds 2021 in handen in Nederland. De streamingsdienst heeft zware tijden achter de rug waarin ze veel kritiek ontvingen en waarin ze met flinke financiële problemen kampten. Inmiddels lijkt het weer beter te gaan met Viaplay en kon GPToday.net vorige week onthullen dat ze ook volgend jaar weer de Formule 1 gaan uitzenden in Nederland.

Ondanks deze grote stappen, gaat het nog niet helemaal naar wens bij Viaplay. Vandaag heeft de streamingsdienst de cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar bekend gemaakt. Daaruit bleek dat het aantal abonnees in de eerste drie maanden van het jaar met bijna een vijfde is afgenomen vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Wel heeft het bedrijf de schuld van vijf miljard kronen aardig weten terug te brengen. Deze staat volgens De Telegraaf nu op ruim 500 miljoen kronen. Het bedrijf ontving vorig jaar een kapitaalinjectie waardoor ze van een faillissement werden gered.