Plan Alex Albon: "Ik rij alleen DTM om terug te keren in de F1"

Alex Albon zegt dat hij zijn nieuwe racestoeltje in het DTM alleen gebruikt als springplank om terug te keren naar de Formule 1. Na het verliezen van zijn stoel bij Red Bull Racing zal de in Engeland geboren Thai dit jaar reservecoureur zijn en ook racen met een Ferrari in Alpha Tauri-uitvoering in de vernieuwde Duitse toerwagenserie.

Op de vraag of hij DTM- of GT-racen als een project voor de langere termijn ziet, zei de 25-jarige: "Serieus? Niet echt. Voor nu is het goed, maar ik wil terug naar de Formule 1. Als dat niet werkt, zullen we zien. Ik zou zeker niet 100 procent nee zeggen tegen GT-racen. Ik moet ervoor zorgen dat ik het goed doe. Ik wil een goede indruk maken om ervoor te zorgen dat mijn kansen voor een terugkeer in de F1 gaan stijgen."

Hij geeft echter toe dat zijn werkelijke kansen waarschijnlijk iets meer afhangen van hoe andere coureurs het doen en of er kansen zijn. Wat betreft de vergelijking tussen DTM en F1, glimlachte Albon dat de legendarische Eau Rouge-bocht in Spa zeker niet volgas is als hij zich had voorgesteld.

"Maar aan het eind van de dag is het nog steeds een auto en kun je er vrij snel aan wennen. Het voelt goed, ik geniet ervan en er is nog tijd."