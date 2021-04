'Mercedes gebruikt discussie over de rake als afleidingsmanoeuvre'

Het team van Mercedes probeert de ware aard van de problemen met de W12 te verhullen door zich te verschuilen achter de deze winter doorgevoerde reglementswijzigingen en de discussie over hoe de nieuwe regels uitpakken voor auto's met een hoge of lage rake. Dat stelt oud Formule 1-coureur Martin Brundle, tegenwoordig co-commentator bij Sky Sports F1, in gesprek met Motorsport.com.

De problemen met de Mercedes W12 gaan veel dieper dan een lage rake, aldus Brundle. "Het is een afleidingsmanoeuvre om te verbloemen dat wagen van Mercedes in zijn geheel niet goed werkt op dit moment. Red Bull Racing en Honda hebben de zaakjes wel goed voor elkaar, net als een paar andere teams. Elke week updates introduceren is er door de nieuwe reglementen niet meer bij, maar schrijf Mercedes niet af. Samen met Lewis Hamilton vormen zij nog altijd de te kloppen combinatie."

Mercedes-teambaas Toto Wolff roept zijn manschappen op 2021 niet nu al als een verloren seizoen te beschouwen. "Het is misschien niet mogelijk binnen een maand, maar we kunnen onze problemen oplossen. De auto bezit potentieel. We kunnen het seizoen 2021 niet zomaar weggooien, want een paar weken eerder aan de nieuwe bolide beginnen biedt geen enkele garantie dat je in 2022 beter zult presteren."