De Formule E was dit weekend neergestreken in Rome voor een double-header; twee races in één weekend. Er gebeurde weer het nodige in de straten van de Italiaanse hoofdstad, waar Jean-Eric Vergne en Stoffel Vandoorne de zeges boekten. Robin Frijns behaalde een keurige vierde plaats in de eerste race. Voor Nyck de Vries was het een ongelukkig weekend, waardoor hij de leiding in het kampioenschap kwijtraakte. Bekijk hieronder de samenvattingen van de Eprixs van Rome.