De seizoensopener in Bahrein is alweer meer dan twee weken geleden en de volgende race - komend weekend op het circuit van Imola - staat al voor de deur, maar toch gaat Red Bull Racing nog even terug naar het begin. De werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez heeft een nieuwe aflevering van Behind the Charge, hun eigen serie, online gezet. Daarin neemt Red Bull Racing de fans mee voor een kijkje achter de schermen bij de wintertest en Grand Prix in Bahrein.