Software-problemen oorzaak van stilvallen Sergio Perez in Bahrein

Sergio Perez bekroonde een uitstekende inhaalrace in Bahrein met een vijfde plaats, na een start vanuit de pitstraat, maar zijn eerste race voor Red Bull Racing was bijna al voorbij voordat hij begonnen was. In de opwarmronde schakelde zijn bolide zichzelf helemaal uit. Met kunst- en vliegwerk wist Perez de wagen te resetten en opnieuw op te starten.

Red Bull Racing heeft de oorzaak voor de problemen inmiddels achterhaald. "Het euvel was vooral gerelateerd aan de software", deelde Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko aan Formel1.de mede. "De batterij in de auto van Sergio was op het laatste moment vervangen. Dat lag er waarschijnlijk aan ten grondslag dat hij al het vermogen verloor."

Het had weinig gescheeld of de marshals hadden Perez achter de vangrails geduwd, totdat de Mexicaan de bolide weer aan de praat kreeg. Marko: "Sergio sprong er sensationeel mee op. Hij bleef kalm en voerde de procedure om de wagen opnieuw op te starten tot in perfectie uit. Er was verder geen probleem met bepaalde onderdelen, alles is op te lossen met de juiste aanpassingen en instellingen."

Marko hoopt dat op Imola geen tegenslag tegen te komen, zodat Red Bull Racing kan triomferen. "Met het pakket dat we hebben, bestaande uit een competitieve motor en een chassis dat overal goed op reageert, denk ik dat we minstens weer op het niveau van Mercedes zullen zitten. We weten nu dat we alleen van hen kunnen winnen als we alles perfect uitvoeren. Alles moet kloppen. We gaan ervan uit dat de situatie hetzelfde zal zijn, maar hopelijk dan met een ander podium, met Max Verstappen op de hoogste trede."