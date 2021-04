Gedrevenheid zorgt voor klik tussen Max Verstappen en zijn engineer

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft geen enkele behoefte aan een nieuwe race-engineer. De Nederlander weet zich al sinds zijn overstap naar de hoofdmacht van Red Bull in 2016 gesteund door Gianpiero Lambiase en die samenwerking verloopt uitstekend. Met zijn gedrevenheid en ambitie vormt Lambiase het ideale klankbord en een steunpilaar voor Verstappen.

De Nederlander is zeer te spreken over zijn band met Lambiase. "Als je een goede race-engineer hebt, hoef je die ook niet te vervangen", deelde Verstappen aan het blad Formule 1 mede. Lambiase is dus al sinds jaar en dag zijn metgezel binnen Red Bull Racing. De enige andere race-engineer waar Verstappen - bij Scuderia Toro Rosso - mee samengewerkt heeft, luistert naar de naam Xevi Pujolar.

Verstappen vervolgt: "Het zou ook raar zijn als je steeds een andere race-engineer hebt, want dat betekent dan dat je niet echt een goede band met iemand hebt. Of ik mijn hele carrière met Gianpiero zou kunnen werken? Dat kan. Maar dat ligt ook aan hem en of hij dat wil. Maar zolang het goed loopt, wil je niet veranderen. Het belangrijkste in de relatie is dat die prestatiegericht is. Als hij niet net zo graag kampioen zou willen worden als ik, zat hij hier niet."

Vader Jos Verstappen kan bij het horen van die laatste woorden een kleine glimlach niet onderdrukken en onderstreept het belang van Lambiase. "Gianpiero is erg gedreven. Hij werkt 24 uur per dag. Die mentaliteit heb je ook nodig om het met Max uit te houden. Max pusht zijn engineers tot het uiterste, zeker op het circuit. Hij eist van iedereen om hem heen dat ze werken zoals hij racet, met honderd procent toewijding."