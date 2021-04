Budkowski: "Mercedes is de problemen binnen drie races te boven"

Het team van Mercedes doet op dit moment nog iets onder voor Red Bull Racing, maar dat zal niet lang duren. Dat denkt Marcin Budkowski, directeur van Alpine F1 Team. De overwinning van Lewis Hamilton in Bahrein kon niet verhullen dat Mercedes momenteel een mindere auto heeft dan Red Bull Racing, maar de regerend wereldkampioen gaat die situatie rechttrekken.

Racefans.net vernam van Budkowski: "Red Bull Racing staat duidelijk vooraan, met Mercedes iets daarachter. Mercedes komt iets tekort op dit moment, maar ik ben benieuwd hoe de verhoudingen over twee of drie races liggen. Mercedes is een groot, goed gestructureerd en zeer competent team en zij zullen de problemen waar ze nu nog mee kampen te boven komen."

Het was al een klein wonder dat Mercedes in Bahrein zegevierde, gezien de grote problemen met een instabiele achterkant tijdens de driedaagse wintertest. Ondanks de winst was Red Bull Racing eigenlijk het hele weekend sneller. De verwachting is dat dit ook de komende races zo zal zijn en Mercedes-engineer Andy Shovlin vreest zelfs dat de situatie onomkeerbaar is.

"Het is dit seizoen allemaal net even anders. Normaal zouden we nu naar de windtunnel-afdeling kijken om gedurende het jaar extra downforce te genereren. Of naar de aandrijflijn, om daar extra vermogen vandaan te halen. Maar beide opties zijn nu beperkt door de reglementen. We hebben weinig tijd in de windtunnel en op de testbank, ontwikkeling van de performance van de motor is uit den boze", aldus Shovlin.

Hij vervolgt: "We kijken naar subtiele veranderingen om de rijbaarheid van de auto te verbeteren. We moeten ons huiswerk beter doen om steeds met een goed gebalanceerde wagen bij een circuit te arriveren. Dit seizoen komt het allemaal neer op kleine marges en details. Ik zie ons niet dusdanig ontwikkelen dat we een duidelijke voorsprong kunnen creëren, al zal Red Bull Racing ook niet snel bij ons vandaan lopen."