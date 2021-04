Leclerc: "Ik breng meer tijd door met Sainz dan ik met Vettel deed"

De band tussen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz lijkt nu al hechter dan de band die Leclerc met zijn vorige teamgenoot, Sebastian Vettel, had. Dat valt op te maken uit de woorden van de jonge Monegask in La Repubblica. Leclerc is blij met de van McLaren overgekomen Sainz als opvolger van de naar Aston Martin vertrokken Vettel.

"Carlos heeft al voor meerdere teams gereden en het is altijd prettig om een idee te krijgen van hoe je opponenten te werk gaan", steekt Leclerc van wal. "Bovendien proef ik bij Carlos de drang om goed te presteren. Hij wil er gelijk staan en presteren, en die houding verspreidt zich door de rest van de organisatie. Het is altijd goed voor een team om over twee rijders te beschikken die pushen om weer te winnen."

Dat laatste lijkt een sneertje naar Vettel, met wie Leclerc de voorbije twee seizoenen voor Ferrari reed. De twee zijn nooit echt bevriend geraakt. Leclerc: "Ik breng nu al meer tijd met Sainz door dan ik met Vettel heb gedaan. Met Sebastian kruisten onze wegen wel eens, dan kwam ik aan en vertrok hij net of andersom. Maar met Carlos ben ik vaak samen op dezelfde dag en hetzelfde moment in de fabriek, daardoor breng ik automatisch meer tijd met hem door."