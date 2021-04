Aston Martin neemt voorbeeld aan reactie Mercedes na matige test

Het team van Aston Martin volgt Mercedes in bijna alles. Vorig jaar kreeg de bolide van toen nog Racing Point vanwege de vele gelijkenissen met de Mercedes uit 2019 het predicaat 'roze Mercedes', de Aston Martin AMR21 gaat door de overeenkomsten met de Mercedes uit 2020 door het leven als de 'groene Mercedes'. Maar dat pakt dit jaar minder goed uit dan vorig jaar.

Afgelopen seizoen was Racing Point nog podiumkandidaat en zelfs racewinnaar, terwijl Aston Martin in Bahrein met pijn en moeite één puntje sprokkelde. De Britse renstal ondervindt veel hinder van de nieuwe reglementen, die in het nadeel zijn van de teams met een lage rake - de hellingshoek van een auto ten opzichte van het wegdek. Aston Martin heeft daar ontzettend veel last van.

Net als Mercedes, maar de Duitse renstal wist het tij te keren na een matig verlopen wintertest. Aan Aston Martin om dat nu ook te doen, betoogt teambaas Otmar Szafnauer. "We moeten absoluut kijken naar wat zij gedaan hebben en welk effect dat op hun rondetijden heeft gehad. We beschikken over dezelfde aandrijflijn, dezelfde versnellingsbak en dezelfde achterwielophanging. Als zij snelle tijden weten te realiseren, dan moeten wij daar bij in de buurt kunnen komen. Dat biedt hoop."

Maar het veld is veel meer opeengepakt en dat kan de opmars van Aston Martin bemoeilijken. Szafnauer vervolgt: "Veel teams zijn dichter bij Mercedes gekomen, waaronder Red Bull Racing, McLaren en Ferrari. Kijk alleen maar naar waar Ferrari drie maanden geleden stond en waar ze nu staan ten opzichte van Mercedes, bestudeer hun rondetijden. Dat geeft wel een duidelijk beeld van wat er deze winter is gebeurd."