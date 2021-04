Formule 1 presenteert de plannen voor sprintraces in 2021 in Imola

De plannen van de Formule 1 om dit seizoen te experimenteren met sprintraces op de zaterdag tijdens enkele Grand Prix-weekenden bevinden zich in een afrondende fase. De koningsklasse van de autosport is van plan om volgende week in Imola de details uit de doeken te doen. Formule 1-directeur Stefano Domenicali verklaarde aan radiozender RAI: "We zijn in de afrondende fase en hopen alles volgende week rond te hebben in Imola."

Het gaat definitief om drie experimenten met sprintraces op zaterdag: in Groot-Brittannië, Italië en Brazilië. In eerste instantie was het de bedoeling dat de vuurdoop in Canada plaats zou vinden, maar door de coronapandemie is het nog allerminst zeker dat die Grand Prix door kan gaan. Daarom is het debuut van de zogenaamde superkwalificatie, zoals de sprintraces gaan heten, verplaatst naar Silverstone. "Dit format zullen we op Silverstone voor het eerst uitproberen", bevestigde Domenicali.

De Italiaan vervolgt: "Wat we willen proberen is om een intenser weekend te creëren: een uur training op vrijdag gevolgd door de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag, de grid voor zondag wordt bepaald door het resultaat van zaterdag." De sprintraces gaan een half uur duren en er zullen wat punten te verdienen zijn. Het doel van het experiment is duidelijk: "Dit zou meer belangstelling moeten genereren en dat is de wens van de organisaties en de rechtenhouders."

Kosten

Over wie opdraait voor de extra kosten voor de sprintraces is nog wel wat te doen. Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull Racing-collega Christian Horner vragen nu al om gecompenseerd te worden voor deze extra races. Volgens hen zullen teams tussen de 300.000 en 400.000 dollar per sprintrace extra uitgeven, en dat is nog zonder eventuele schade die de wagens oplopen tijdens de korte wedstrijd op zaterdagmiddag.

Haas F1-teambaas Günther Steiner vindt het echter onredelijk om bij voorbaat al je handje op te houden bij de Formule 1-leiding. "Je kunt niet vooraf al een rekening sturen, we weten nog helemaal niet wat het gaat kosten", verkondigde hij aan Auto Motor und Sport. Domenicali ligt dan ook niet wakker van deze discussie. "Als we voor alles wat we willen proberen geld gaan vragen, dan komen we nooit ergens. We moeten het totaalplaatje niet uit het oog verliezen."