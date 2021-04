Ferrari werkt aan validatie van aerodynamische updates voor Imola

Het is volgende week in Imola een festijn aan updates en nieuwe onderdelen in de Formule 1. Menig team heeft aangekondigd vernieuwingen in petto te hebben voor het tweede Grand Prix-weekend van 2021. Zo ook Ferrari, de Scuderia bereidt een aantal aerodynamische updates voor.

Coureur Charles Leclerc zal de nieuwe onderdelen voor de SF21 later deze week in de windtunnel valideren. Dat bericht brengt het Italiaanse Formu1a.uno. Teamgenoot Carlos Sainz heeft zich eerder deze week gericht op het verfijnen van de set-up voor de bolide.

Ferrari beschouwt Imola als mooie graadmeter voor de deze winter geboekte progressie. Het circuit bevat meer snelle bochten dan Bahrein en motorvermogen speelt daardoor een minder prominente rol. Op Imola is de wegligging van de bolide belangrijker.

Vorig jaar verloor Ferrari op Imola in de kwalificatie een seconde op de beste tijd van Mercedes-rijder Valtteri Bottas. Op een rondje van rond de 74 seconden was dat een aardig gat, maar de Scuderia is benieuwd om volgende week te zien in hoeverre de achterstand is verkleind.