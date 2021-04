Lewis Hamilton zegt dat hij de Formule 1 niet zal verlaten. De reden daarvoor is omdat hij de F1 kan gebruiken als platform voor zijn politieke doelen, waaronder milieubewustzijn. De zevenvoudig wereldkampioen gaf toe herinnerd te willen worden als een wereldverbeteraar, maar gaf toe dat hij soms diplomatieker moet zijn.

Diplomatiek

Vorig jaar maakte hij bijvoorbeeld een aantal van zijn rivalen te schande omdat ze weigerden te knielen voor races. Hierover zegt hij tegen het tijdschrift Wired: "Aan het begin van het jaar was ik heel openhartig. Destijds was dat het juiste voor mij, maar ik ontdekte dat er tijden zijn dat je heel diplomatiek moet zijn, waar je meer kunt doen door discussies op de achtergrond, in plaats van mensen in verlegenheid te brengen."

Een van die discussies gaat over de impact van F1 op het milieu, maar hij sloot puur om die reden uit om met de sport te stoppen.

"Ik zou kunnen stoppen", zei de Mercedes-coureur. "Het positieve hiervan is dat ik niet in een auto op 20 verschillende circuits zal rijden, we zullen minder vliegen. Maar het is een feit dat als ik stop, het activisme door blijft gaan."