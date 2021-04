Charles Leclerc is de nieuwe stercoureur van Ferrari, die de periode met Sebastian Vettel moet doen vergeten. De Monegask komt uit het opleidingsprogramma van de Italiaanse renstal en maakt indruk bij het team uit Maranello. Mede door zijn snelheid en inzet kreeg hij een 5-jarig contract tot eind 2024.

Ferrari verbaasde de F1-paddock in 2019 door aan te kondigen dat de in Monaco geboren coureur, toen nog maar 21, de komende vijf volledige seizoenen zou blijven. Met nog 4 seizoenen te gaan zou je zeggen dat er genoeg tijd is om af te wachten en kijken welke kant het opgaat, maar voor Leclerc is het duidelijk dat hij langer wil blijven bij Ferrari.

"Ik heb een contract tot eind 2024, maar ik zou het alvast willen verlengen. Ik wil hier nog langer blijven. Ik geloof in Ferrari en de mensen die ervoor werken", bevestigde de nu 23-jarige Leclerc aan de krant La Repubblica,