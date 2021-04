Ferrari kijkt met schuin oog naar Le Mans-deelname voor Charles Leclerc

De baas van het sportscarsprogramma van Ferrari sluit niet uit dat er in 2023 een stoeltje open gehouden wordt voor F1-coureur Charles Leclerc. Het team uit Maranello maakte onlangs bekend dat het in 2023 zal terugkeren naar Le Mans in de nieuwe hypercar-categorie.

Toen hij het nieuws hoorde, zei Ferrari-coureur Charles Leclerc dat hij graag zou deelnemen aan de legendarische 24-uursrace in 2023 als de gelegenheid zich voordoet.

Op de vraag of dat mogelijk is, zei Antonello Coletta, baas van de sportscar afdeling: "Formule 1 combineren met deelname aan een van de WEC-rondes is niet onmogelijk, maar het is te vroeg om na te denken over de samenstelling van het team."

"Voorlopig zijn we volledig gefocust op het ontwikkelen van een competitieve auto waarmee we kunnen strijden om goede resultaten. Alleen dan zullen we beslissen wie ermee gaat rijden. Tot nu toe lijkt het me dat het niet makkelijk zal zijn om een deelname van Charles Leclerc aan Le Mans in 2023 te organiseren, maar ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is."