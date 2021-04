Ferrari reed in Bahrein uit voorzorg met conservatieve motorstand

Het team van Ferrari heeft in Bahrein nog wat performance achter de hand gehouden. De Scuderia durfde het in het eerste Grand Prix-weekend van 2021 niet aan om de aandrijflijn ten volste te benutten. Dat bericht brengen Italiaanse media, waaronder Formu1a.uno.

Uit voorzorg hanteerde Ferrari een voorzichtige motorstand in Bahrein, uit angst voor problemen met de betrouwbaarheid. De Italiaanse renstal denkt daardoor zo'n anderhalve tiende van een seconde te hebben laten liggen. Door de afstelling te verbeteren en naarmate de Scuderia meer inzicht krijgt in de betrouwbaarheid van de krachtbron zullen ze meer vermogen beschikbaar stellen.

Volgens schattingen deed de Ferrari-motor in Bahrein 20 pk onder voor de krachtbronnen van Honda en Mercedes. Door het vermogen op te schroeven zou de Scuderia daar nog 5 pk vanaf kunnen snoepen. Gezien de problemen die Mercedes ervaart in de snelle bochten leeft in Italië nu de hoop dat de Italiaanse renstal op circuits met meer snelle bochten partij kan bieden aan de regerend wereldkampioen.

De Ferrari SF21 ondervond in Bahrein samen met de Alfa Romeo het meeste hinder van engine clipping - het fenomeen waarbij het vermogen van de motor opraakt voordat het einde van een recht stuk zich aandient - aan het einde van het rechte stuk van start en finish op Sakhir. De Italiaanse renstal had daar meer last van dan bijvoorbeeld Mercedes en Red Bull Racing.

Daarnaast verloor de Scuderia in het snelle gedeelte tussen bochten 4 en 8 slechts twee tienden ten opzichte van de pole tijd van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen. Dat biedt Ferrari hoop voor de races op circuits met meer snelle bochten.