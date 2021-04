Hamilton: "Titelstrijd met Verstappen een spannend vooruitzicht"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton gelooft dat de fans zich kunnen verheugen op een titanengevecht met Max Verstappen van Red Bull Racing in 2021. De twee vochten afgelopen zondag in Bahrein al een rechtstreeks duel uit om de zege. Hamilton hoopt dat dit de voorbode vormt voor een titelstrijd waar ook Red Bull Racing en Verstappen zich in kunnen mengen.

Daar schortte het de afgelopen jaren namelijk aan, concurrentie voor Mercedes. Het kwam telkens aan op de teamgenoot van Hamilton om voor enige spanning te zorgen, maar Valtteri Bottas is nog niet in staat gebleken om die te kunnen bieden. Nu is de tegenstand van buitenaf afkomstig en dat zou een spectaculair en zenuwslopend seizoen tot gevolg kunnen hebben.

Hamilton: "Ja, het is enorm opwindend en ik ben blij voor de fans. Een titelstrijd met Verstappen is een spannend vooruitzicht. Dit is waar de fans al geruime tijd op hopen. Dit was pas één race en één zwaluw maakt nog geen zomer, dus we weten niet wat de toekomst in petto heeft. Maar gezien de snelheid die Red Bull Racing heeft kunnen zij vaker vooraan staan. Wij gaan alles geven om in de buurt te blijven en ik hoop op meer races met Max en Valtteri zoals in Bahrein."

De regerend kampioen is blijkbaar wel te porren voor wat meer weerstand. "Ik kan me eerlijk gezegd niet voor de geest halen hoe dicht het de voorbije jaren op elkaar stond, maar het begin van dit seizoen is in ieder geval zwaar geweest. Het tempo dat Red Bull Racing tentoonspreidde, lag ontzettend hoog. In de kwalificatie konden we hen niet bijbenen. Daar hebben we een grote stap te maken, maar in de race zat het dichter bij elkaar", aldus Hamilton.