TeamViewer verbindt zich voor vijf jaar als partner aan Mercedes

Het team van Mercedes heeft de komst van een nieuwe partner aangekondigd. Het betreft TeamViewer, een bedrijf gespecialiseerd in software die het mogelijk maakt om online met elkaar te communiceren. De firma heeft zich voor vijf jaar aan Mercedes verbonden en krijgt vanaf de Grand Prix van Monaco een plekje op de motorkap van de W12, onder het rood en logo van mede-teameigenaar Ineos.

Mercedes-teambaas Toto Wolff: "We zijn verguld om deze samenwerking met TeamViewer bekend te kunnen maken. Autosport is een bewezen katalysator voor de ontwikkeling van technologie en business, en we zullen op beide vlakken de krachten bundelen met TeamViewer. Het is een dynamisch en ambitieus merk dat perfect aansluit op de pionierende sfeer die bij Mercedes heerst."

TeamViewer heeft zich tevens aan het Formule E-team van Mercedes verbonden. Wolff vervolgt: "Door zowel de Formule 1 als de Formule E te betrekken in de deal kunnen we de winst op gebied van technologische performance vooruit stuwen en de handelingen op afstand voor bedrijven wereldwijd optimaliseren. Als aanvulling op onze eigen ambities ten aanzien van duurzaamheid denk ik dat TeamViewer een betekenisvolle bijdrage op het terugdringen van de CO2-uitstoot op een veel grotere schaal kan hebben."

"Het doet me deugd om hen als partner van het team te verwelkomen en ik verheug me erop om samen het wereldtoneel te betreden vanaf de races in Monaco in mei, zowel in de Formule 1 als in de Formule E."