Berger: "Onder druk presteren altijd al zwakke plek van Sebastian Vettel"

Oud Formule 1-coureur Gerhard Berger is niet onder de indruk van het eerste optreden van Sebastian Vettel in dienst van Aston Martin F1 Team. Vettel strandde in de kwalificatie in Bahrein al in Q1 - mede door een gele vlag-situatie. In de race knalde de Duitser achterop bij Alpine-collega Esteban Ocon en finishte hij als vijftiende en voorlaatste.

Het past in een beeld dat Berger van Vettel heeft. De nu 33-jarige Duitser stormde tussen 2010 en 2013 naar vier opeenvolgende wereldtitels, maar daar stokte de teller ook gelijk. Van 2015 tot en met 2020 reed hij voor Ferrari en kwam hij een paar keer een beetje in de buurt, maar hij slaagde er niet om de Scuderia naar het niveau van Mercedes te tillen.

De eerste race van Vettel bij Aston Martin was alles behalve een succes. Berger vertelt in de In the Fast Lane-podcast: "Sebastian is een viervoudig kampioen en dan behoor je automatisch tot de buitengewone coureurs. Maar hij heeft nooit goed gepresteerd onder druk, dat is altijd al een zwakke plek van hem geweest."

"Ik herinner me nog dat Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing kwam. Daniel was sterk en zette Sebastian gelijk onder druk, en Sebastian wist niet goed hoe hij daar mee om moest gaan. Bij Ferrari was hij ook niet bestand tegen de druk. En als je nu naar hem kijkt, hij voelt zich niet vrij en ontspannen genoeg om te presteren. Hij is misschien te vastberaden om iets te bewijzen, terwijl dat op dit moment niet kan omdat zijn auto of zijn eigen vorm niet goed genoeg is."