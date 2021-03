Honda-baas over nieuwe krachtige motor: "We hebben alles veranderd"

Honda introduceerde dit jaar een nieuwe motor voor Red Bull Racing en AlphaTauri. Het haalde de motor voor 2022 naar voren, omdat het eind 2021 afscheid neemt als fabrikant van de F1, om vervolgens nooit meer terug te keren. In het laatste jaar willen de Japanners wereldkampioen worden met Max Verstappen.

De technische baas van het Honda F1-project, Toyoharu Tanabe, ontkent niet dat de Japanse fabrikant een troef heeft gespeeld met zijn 2021-motor. Tegen as-web.jp vertelt hij: "Alles is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Als we toen zo'n motor hadden gehad, hadden we gestreden om de titel met Max Verstappen."

"Het klopt dat de motor krachtiger is geworden dan de Mercedes-motor van vorig jaar. We zien dit niet alleen in de race, maar ook in de kwalificatie en de vrije trainingen."

Tanabe zei dat Red Bull ook erg blij is met de Honda power unit van dit jaar. "Adrian Newey bedankte ons voor onze hulp bij het afwerken van de auto. Het is duidelijk dat de nieuwe krachtbron ook heeft bijgedragen aan het verbeteren van de aerodynamische efficiëntie van de auto."