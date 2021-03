'Dit is een nieuwe Max Verstappen, meer volwassen dan de oude'

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft zich tijdens de Grand Prix van Bahrein van zijn beste kant laten zien, ondanks het feit dat hij de overwinning aan Mercedes-collega Lewis Hamilton moest laten. Dat stelt oud Formule 1-rijder Anthony Davidson in een analyse voor Sky Sports F1. Hij prijst de volwassenheid waarmee Verstappen op Sakhir voor de dag kwam.

Met name het moment na zijn inhaalactie op Hamilton, waarbij de Nederlander kortstondig buiten de baan belandde, zegt veel over hoe Verstappen er tegenwoordig in staat. Hij gaf de leidende positie terug aan zijn concurrent. Davidson: "De oude Verstappen had niet gedaan wat hij nu deed. Petje af. We hebben een nieuwe Max Verstappen te zien gekregen."

"Hij stelde zich volwassen op, is nog altijd een geweldige racer zoals we hem kennen en hij is super snel. De mate van volwassenheid die Max in Bahrein tentoonspreidde, was een teken van hoe scherp hij erin staat voor de rest van het seizoen", aldus de Brit.

Hamilton telde na afloop dan ook zijn zegeningen. "Red Bull Racing was dit weekend ontzettend snel. Max verkeert in topvorm, hun auto is fantastisch, hun nieuwe motor is enorm krachtig. Al die factoren meewegend ben ik dolblij dat ik dit resultaat heb kunnen behalen", aldus de regerend wereldkampioen.